Lanzan alerta de ‘bomba ciclónica’ para los estados ubicados en el centro de EUA

Maryland, Estados Unidos .- Los fenómenos climatologicos invernales continúan presentándose a escasos días del comienzo de la primavera ya que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ​de Estados Unidos una tormenta de nieve, o “bomba ciclónica”, impactará áreas como las Montañas Rocosas, las planicies del centro y el norte hasta el medio oeste superior con condiciones de ventisca y vientos que podrían soplar de 80 a 112 kilómetros por hora.

De igual forma se emitieron advertencias e tormentas y nevadas para los estados de Colorado, Wyoming, Nebraska, Dakota del Sur y Denver. Expansión recordó que una ‘bomba ciclónica’ ocurre cuando hay una caída rápida de presión, cayendo al menos 24 milibares (unidad de medida de la presión atmosférica) en menos de 24 horas añadió que el fenómeno, conocido como bombogénesis, consiste de una rápida intensificación de una tormenta al despresurizarse debido al contacto del aire frío del norte con el aire caliente del trópico y la corriente del Golfo .

Debido a estas condiciones climatologicas las autoridades esperan que los vientos alcancen velocidades de 80 a 112 kilómetros por hora, así como nevadas intensas, tormentas severas con posible formación de tornados y altas probabilidades de inundación. Mismas que se esperan afecten a poco más de 70 millones de personas. De las cuales 45 millones serán afectadas por las ráfagas de viento, 10 millones por las tormentas de invierno y a más de 15 millones por posibles inundaciones.

