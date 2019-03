Casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a agua completamente limpia y salubre, lo cual pone en riesgo a millones de personas de morir por algunas de las diferentes consecuencias que la escasez del agua causa.

El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, y la campaña de este año busca dar a conocer las dificultades que enfrentan algunas de las personas más vulnerables del planeta para acceder a este vital recurso.

Las Naciones Unidas, que lanzaron el Día Mundial del Agua en 1993, han designado el acceso al agua limpia para todos en 2030 como uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este año, el tema es “no dejar a nadie atrás”. La organización busca crear conciencia y abordar el hecho de que las personas marginadas pueden tener la mayor cantidad de problemas para encontrar agua segura. Eso incluye a niños, mujeres, refugiados, pueblos indígenas y personas con discapacidades, según la ONU. Los que tienen condiciones de vida precarias, también pueden sufrir.

¿Quiénes sufren escasez de agua?

Esta fecha nos sirve para conocer hechos y estadísticas sorprendentes. La ONU afirma que hasta 2.1 miles de millones de personas no tienen agua potable en sus hogares. Casi dos tercios de las personas del mundo tienen problemas para encontrar agua en al menos un mes del año. De los que tiene acceso a agua limpia, alrededor del 80 por ciento vive en áreas rurales.

Uno de cada cuatro niños en edad escolar no tiene agua potable en la escuela, lo que los obliga a recurrir a fuentes insalubres o simplemente a no beber agua. Si las tendencias continúan, alrededor de 700 millones de personas en todo el mundo podrían tener que abandonar sus hogares para 2030 debido a la falta de acceso al agua, declaró la ONU. También se considera que una de cada tres personas en el planeta no tiene acceso a un saneamiento de agua adecuado.

A medida que los patrones climáticos en todo el mundo continúan siendo afectados por el cambio climático, tratar de predecir períodos secos, precipitaciones, inundaciones y sequías es cada vez más difíciles.

El agua insalubre mata más que las guerras

Según la ONU, el agua insalubre mata más gente que los desastres naturales y los conflictos sociales y bélicos. Cada año, aproximadamente 63 mil personas mueren por desastres, 75 mil por conflictos y 780 mil por consumir agua contaminada.

De acuerdo a datos de la Unicef, los niños menores de cinco años que viven en zonas de conflicto tienen 20 veces más probabilidades de morir a causa de enfermedades diarreicas relacionadas con el agua no segura que de la violencia directa como resultado de la guerra.

Al analizar los datos de mortalidad de 16 países acosados por conflictos a largo plazo, incluidos Afganistán, Irak, Siria y Yemen, la agencia de la ONU descubrió que el agua, el saneamiento y la higiene inseguros matan a casi tres veces más niños menores de 15 años que la guerra.

Las enfermedades diarreicas relacionadas con el agua no segura, el saneamiento y la higiene matan a un promedio de 72 mil niños menores de cinco años cada año, mientras que la violencia directa de la guerra mata a un promedio de 3 mil 400, según el informe.

Afirman que la diarrea mató a más niños menores de cinco años en cada uno de los 16 países analizados, excepto Libia y Siria. Los menores de 15 años tenían más probabilidades de morir a causa de enfermedades relacionadas con el agua no segura en todas partes, excepto en Libia, Irak y Siria.

La falta de acceso a agua y saneamiento adecuados afecta negativamente a las niñas más que a los niños, lo que las hace vulnerables a la violencia sexual mientras recolectan agua o usan letrinas, señala el informe.

África: sufrimiento por falta de agua

Prácticamente en todo el continente africano se sufre de falta del líquido, y los países con menos acceso a agua limpia se encuentran en este continente.

Países que tienen la mayor población con menos acceso a agua limpia

Chad 57% (no tienen acceso a agua limpia)

República Democrática del Congo 58%

Angola 59%

Somalia 60%

Uganda 61%

Etiopia 61%

Papua Nueva Guinea 63%

Eritrea 81%

Se estima que para el 2025 el 50% de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua, y debido al cambio climático y el actual crecimiento de la población, para el 2050 la situación podría volverse crítica de no actuar de forma inmediata.

Cuida el agua, evita contaminar y apoya los proyectos locales de saneamiento de este vital líquido.

