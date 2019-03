La petición por una nueva votación y la desaprobación de los acuerdos presentados por el gobierno muestran que muchos de los ciudadanos del Reino Unido quienes votaron por salir de la Unión Europea han cambiado de opinión.

El llamado a la primera ministra Theresa May para que revoque el artículo 50 es ahora una de las peticiones más populares en el sitio del Parlamento, superando la petición de 2016 en la que se pide un segundo referéndum sobre Brexit, lo cual causó que el sitio en donde se lleva a cabo la petición se cayera debido al aumento del tráfico. Para que el Parlamento lo lleve a debate, una petición debe reunir más de 100 mil firmas.

Theresa May anunció que dimitirá como primera ministra antes de la siguiente fase de las negociaciones de Brexit. May le dijo a una reunión del Comité de bancos conservadores de May le dijo a una reunión de 1922 del Comité de bancos conservadores conservadores que renunciará si su plan es aprobado por la Cámara de los Comunes: “Sé que hay un deseo de un nuevo enfoque y un nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones del Brexit, y no me interpondré en el camino”.

La gente cambia de parecer

El descontento en la población británica sigue en aumento, no se ha logrado un acuerdo económico para el Brexit y muchas personas que votaron por salir de la Unión Europea han pedido que se haga una nueva votación, ya que aseguran fueron manipulados y engañados, cambiando de parecer.

La fecha de salida se estableció en un principio para el 29 de marzo de 2019, después se acordó retrasarla y el gobierno sigue buscando un camino a seguir. El descontento de los ciudadanos se hace visible en los datos de una encuesta realizada entre el 24 de enero y el 17 de febrero y que publicó recientemente el National Centre for Social Research, el organismo de investigación social independiente más importante de Reino Unido.

Hace dos años, los votantes a favor de abandonar la UE le dieron al gobierno el beneficio de la duda; sin embargo, el 80 por ciento de estos votantes dice ahora que el gobierno gestionó mal las negociaciones. Esa cifra es casi tan alta como la que refleja la encuesta entre los que votaron a favor de quedarse en la UE (85%).

El 79 por ciento de aquellos que votaron por salir de la UE afirman que la UE gestionó mal el Brexit.

Cuando se aprobó el referéndum, había casi la misma cantidad de personas que pensaban que Reino Unido obtendría un buen acuerdo (33%) que las que pensaban que sería malo (37%).

El verano pasado todo había cambiado, ya que hasta un 57 por ciento de los votantes creían que el país se quedaría con un mal acuerdo. Ahora que la primera fase de las negociaciones del Brexit concluyó, la proporción de quienes piensan que Reino Unido acabará obteniendo un mal acuerdo es del 63 por ciento.

Hasta el 66 por ciento de los partidarios de salir de la UE creen ahora que el Reino Unido no conseguirá un buen acuerdo, una proporción superior al 64 por ciento de los votantes a quedarse que también expresan esta opinión.

¿Cambiaría el resultado tras una segunda votación?

Sin incluir a quienes han decidido abstenerse, un 54 por ciento de la población británica está a favor de quedarse y un 46 por ciento a favor de irse. De los que no votaron en el 2016, no votaron en 2016 el 43 por ciento dice que votarían por quedarse, mientras que el 19 por ciento dice que se inclinarían por salir.

Los ciudadanos apoyan un “voto popular”, pero la mayoría de quienes votaron por salir no están de acuerdo en un nuevo referéndum.

El sentimiento ha cambiado en la mayoría de la población, pero no es probable que exista una nueva votación, lo que obliga al gobierno británico a buscar un buen acuerdo que no afecte el mercado de su país ni el global.

