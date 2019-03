Lo lleva diciendo más de dos años, así que lo que dijo Trump sobre el muro y México no sorprende a nadie y más bien parece que mantiene su estrategia de presión de cara a la reelección.

Las amenazas de Donald Trump continúan, en un tono cada vez más duro. El día de ayer, el mandatario estadounidense advirtió al gobierno mexicano que habrá consecuencias si permite el paso de caravanas migrantes rumbo a los Estados Unidos.

Durante un mitín en Michigan, el republicano arremetió contra el gobierno de México y afirmó que va a cerrar la “maldita frontera” sur y remarcó que las consecuencias económicas de permitir el paso de migrantes serán de índole económica.

TRUMP: "Another two caravans now are pouring up. Mexico could stop them, so easy. And you know what, if they don't, it will cost them a whole lot of money, honestly. Cause they could do it so easy. And if they don't, we will close the damn border!" pic.twitter.com/qkrmMbzZQY

— Aaron Rupar (@atrupar) March 29, 2019