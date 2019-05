Renuncia Mueller tras señalar que “acusar a Trump no era una opción”

Ciudad de México .- En conferencia de prensa dijo que »si hubiéramos tenido la confianza de que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho»

«Acusar al presidente de un delito no fue una opción que pudiésemos considerar. Sería injusto acusar a alguien de un crimen cuando no se puede llegar a una resolución judicial de los cargos», añadió.

Esta es la primera declaración que realiza Mueller, tras casi dos años de silencio, en los que condujo una investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, y la eventual obstrucción de la justicia de parte del mandatario estadounidense.

«Si hubiéramos tenido la seguridad de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo hubiéramos dicho. Sin embargo, no hicimos una determinación sobre si el presidente sí cometió un crimen», reiteró el fiscal dimitente sobre los señalamientos contra Trump respecto a su eventual obstrucción a la justicia.

Por su parte, a los pocos minutos de su declaración, Trump escribió en su cuenta de la red Twitter en la que reiteró que es inocente.

«Nada cambia del informe Mueller. No hubo pruebas suficientes y, por lo tanto, en nuestro país, una persona es inocente. ¡El caso está cerrado! Gracias», resaltó el mandatario.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de mayo de 2019