Sin ayuda financiera del gobierno estadounidense, el grupo We Build The Wall edificó un tramo del muro fronterizo con el dinero recaudado vía Internet.

La polémica idea de un muro en la frontera con México no ha sido muy exitosa para el presidente Donald Trump. A poco más de la mitad de su mandato, el ambiente político en Estados Unidos no parece dar cabida a la controversial intención del presidente, pero tampoco a los intento de particulares.

Esta semana, un alcalde del estado de Nuevo México demandó judicialmente a la construcción del primer tramo de un muro que fue construido con recursos privados en la frontera con México, luego de considerar ha incumplido con normas de construcción.

La iniciativa de un muro particular en la frontera fue impulsada por el grupo antiinmigrante “We Build The Wall”, sin embargo, las obras fueron paradas gracias a la intervención de Javier Perea, alcalde de Sunland Park.

