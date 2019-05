Aranceles hasta del 25% para productos mexicanos si no se resuelve problema migratorio

México.- De nueva cuenta y para reafirmar su posición como una de las naciones más importantes del mundo, Donald Trump busca que México resuelve el flujo de migrantes que buscan el sueño americano, pero ante las acciones por parte del gobierno mexicano que, a consideración de Trump, no han sido suficientes, él tiene una vieja forma de presión.

A partir de 10 de junio, si México no resuelve el flujo de migrantes, que en su mayoría proviene de países centroamericanos y que busca llegar a Estados Unidos, se impondrán gradualmente aranceles a todas las mercancías que lleguen a ese país.

Como siempre, la presión se inició desde la cuenta de Twitter del mandatario estadunidense, donde aseguró que el problema migratorio representa “una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional”.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2019