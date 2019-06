Trump levanta muro al diálogo con México: “Queremos acción, no hablar”

La postura de México fue aclarada por el canciller Marcelo Ebrard la mañana del primer lunes de junio desde Washington. En conferencia de prensa el titular de Relaciones Exteriores y líder de la delegación mexicana que viajó a Estados Unidos, señaló la estrecha relación entre naciones y la intención del país por mantener una relación cordial y de libre comercio.

El mensaje de Trump fue aparentemente claro: “México está enviando una gran delegación para hablar de la frontera. El problema es que han estado ‘hablando’ durante 25 años. Queremos acción, no hablar. Podrían resolver la crisis fronteriza en un día si así lo desean. ¡De lo contrario, nuestras empresas y puestos de trabajo regresarán a Estados Unidos!,” dijo el primer mandatario.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!

