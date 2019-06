Cancela Bolsonaro apoyos a adultos mayores y discapacitados

Brasilia.- El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció que el pago de un bono destinado a ancianos de bajos recursos y personas con discapacidad, llamado Beneficio de Prestación Continuada (BPC), será suspendido el próximo 25 de junio, por falta de recursos.

En un mensaje de Twitter, Bolsonaro aseguró que ese bono, así como el pago de jubilaciones y otros programas sociales, quedarán sin fondos, a menos que el Congreso apruebe un proyecto de crédito suplementario por casi 250 mil millones de reales (unos 66 mil millones de dólares), denominado PLN 4/19.

«Sin aprobación del PLN 4 por el Congreso, tendremos que suspender el pago de beneficios a ancianos y personas con discapacidad el próximo día 25. En los meses siguientes faltarán recursos para jubilaciones, Bolsa Familia, Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar), Plan Safra…», advirtió.

También te puede interesar: “Populismo” vs. “ultraderecha”; México y Brasil tienen a inversionistas en vilo

En su texto, escrito el sábado y divulgado por la Agencia Brasil de noticias, Bolsonaro expresó su confianza «en la acostumbrada responsabilidad y patriotismo de los diputados y senadores en la aprobación urgente de la materia».

Según el equipo económico del gobierno, la autorización legislativa para ese crédito extraordinario es fundamental para garantizar el pago de subsidios y beneficios asistenciales sin incumplir la llamada regla de oro, que impide la emisión de deuda para pagar gastos corrientes, como salarios.

Tras fracasar el pasado miércoles un acuerdo sobre el dictamen al proyecto de crédito suplementario, el presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto (CMO), senador Marcelo Castro, suspendió la discusión hasta el próximo martes 11.

El secretario del Tesoro Nacional, Mansueto Almeida, espera que el Congreso vote el crédito a más tardar el 15 de junio, o de lo contrario el Plan Safra 2019/2020 también será afectado, ya que, sin crédito garantizado, no puede ni siquiera ser anunciado, agregó el reporte.

– Sem aprovação do PLN 4 pelo Congresso teremos que suspender o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência já no próximo dia 25. Nos meses seguintes faltarão recursos para aposentadorias, Bolsa Família, PRONAF, Plano Safra…

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 8 de junio de 2019