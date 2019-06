Un helicóptero se estrella contra un edificio de 54 pisos en Nueva York [Video]

Nueva York, 10 Jun .- Un helicóptero chocó esta tarde contra la parte superior de un edificio en el centro del barrio neoyorquino de Manhattan al tratar de hacer un aterrizaje de emergencia.

El Departamento de Bomberos publicó en Twitter que el piloto ha fallecido en el acto. No se cree que a bordo hubiera más personas.

El percance ocurrió cuando la nave pretendía hacer un aterrizaje forzoso, chocó contra la parte superior del edificio lo que generó un incendio cuando la nave golpeó el techo, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien señaló que en principio no fue un atentado.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

El saldo preliminar es de 11 heridos y el incendio ya se encuentra bajo control, además de que se investigan las causas que llevaron al helicóptero a tener que aterrizar de emergencia, añadió el mandatario estatal. Las autoridades señalan que en el momento del accidente, en el aeropuerto de Newark y el aeropuerto de LaGuardia el tráfico aéreo estaba detenido debido a la poca visibilidad y las tormentas eléctricas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido informado del accidente, según ha indicado en un tuit, en el que ha destacado el «fenomenal trabajo» de los socorristas, al tiempo que ha ofrecido ayuda inmediata por parte de su Administración «si necesitan cualquier cosa».

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de junio de 2019