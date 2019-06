Cancillerías de Cuba y Canadá se reúnen para resolver problema en Venezuela

Toronto, Canadá .- Chrystia Freeland recibió en Toronto al ministro de Relaciones Exteriores cubano un día después de que se reuniera en Guatemala el Grupo de Lima, integrado por una docena de países latinoamericanos y Canadá que buscan una salida pacífica a la crisis en Venezuela desde 2017.

Cuba tendrá un papel que desempeñar para resolver la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Discutí este y otros temas importantes con mi colega Bruno en Toronto hoy”, dijo Freeland.

I also took the opportunity to share some hometown pride with @BrunoRguezP and gave him @Raptors t-shirt ahead of Game 4! #WeTheNorth pic.twitter.com/Nx3LmghI2b

— Chrystia Freeland (@cafreeland) 7 de junio de 2019