Tiroteo en fiesta por campeonato de Raptors deja dos heridos en Toronto

Las autoridades confirmaron además que una mujer fue herida bala, dos personas arrestadas y dos armas de fuego incautadas.

Los efectivos de la policía pidieron a los presentes que dejaran el área lo más rápido posible pero de manera ordenada y tranquila. Al sitio llegaron los paramédicos para proporcionar los primeros auxilios a las víctimas.

Las festividades se interrumpieron de forma breve, pero los dignatarios en la escena, entre ellos el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, y el alcalde de Toronto, John Tory, permanecieron, reportó la prensa local.

Las celebraciones por el triunfo del equipo Toronto Raptors atrajeron a una marea humana de unos dos millones de personas en las calles de esta ciudad, según estimaciones de las autoridades locales, detallaron los medios informativos.

Artículo relacionado: NBA: los Toronto Raptors se convierten en el primer equipo de Canadá de la historia que gana el campeonato

And again. People running away from the right side. Not sure what’s going on pic.twitter.com/1fEoGoaVMl

«La Policía ha localizado a dos víctimas con heridas serias pero cuyas vidas no corren peligro», indicó en Twitter la Policía de Toronto, precisando que dos personas han sido puestas en custodia en relación con este hecho. Los Raptors habían ganado su primer título de la Conferencia Este e hicieron historia al pasar por primera vez a la final de la NBA, en la que vencieron a los Golden State Warriors en seis juegos.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI

— Jennifer Pagliaro (@jpags) 17 de junio de 2019