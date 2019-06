Ante miles de eufóricos seguidores, Trump lanza campaña de reelección

En el Amway Center de Orlando, Florida, y ante más de 20 mil furibundos seguidores que lo aclamaban –con miles más pugnando por entrar- y que portaban letreros como “Mantén a Estados Unidos Grande” y “Hagamos llorar otra vez a los demócratas”, Trump destacó que bajo su mandato la economía ha crecido como nunca antes y el desempleo va a la baja.

También aseguró que, en cumplimiento a una de sus promesas de la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, se construye un muro en la frontera con México y éste avanza con firmeza.

Vestido con traje azul y su larga corbata roja, en compañía de su esposa Melania, quien portaba un llamativo vestido amarillo, el presidente-candidato retomó en su discurso el tema relacionado con su vecino y socio en el Tratado de Libre Comercio conocido como T-MEC.

Dijo que el muro que se construye en la frontera con México es “fuerte y resistente” y que ha resultado ser mucho más barato de lo que inicialmente se pensaba. Apuntó que en Estados Unidos todo mundo quiere la firma del T-MEC, en el que también participa Canadá.

Artículo relacionado: Trump busca reelección con PIB al alza y guerra comercial

En otra parte de su discurso de lanzamiento, Trump volvió a temas como las débiles leyes migratorias que tiene su país, el enfrentamiento comercial con China, y su apoyo a Israel a cuya capital, Jerusalén, traslado la embajada estadunidense.

También lanzó críticas a los medios de comunicación, con cuyos principales representantes mantiene un pulso constante, y dijo que si faltaban tres o cuatro asientos por llenar, esa prensa dirá que su lanzamiento estuvo vacío.

El primer cuarto de hora se lo dedicó a acusar a sus opositores demócratas de querer destruir el país, pues están impulsados por el odio y por la rabia. Además, destacó que no aceptan su derrota en el caso del fiscal especial Robert Mueller que investigó la trama rusa y que buscan “un segundo intento”.

Antes, el vicepresidente Mike Pence enfatizó que “Estados Unidos necesita cuatro años más de Donald Trump”.

«Haremos historia nuevamente en 2020», apuntaló Pence, quien fue el encargado de presentar al presidente Trump en el estrado, colocado para la ocasión.

También te puede interesar: Las políticas de Trump aumentan la tendencia de abandonar el dólar

Don’t ever forget – this election is about YOU. It is about YOUR family, YOUR future, & the fate of YOUR COUNTRY. We begin our campaign with the best record, the best results, the best agenda, & the only positive VISION for our Country’s future! #Trump2020 pic.twitter.com/Vmu28hKQh6

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junio de 2019