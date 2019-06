Trump confirma que ordenó y canceló ataque militar contra Irán

En una serie de tuits por la mañana, Trump dijo que las sanciones económicas de Estados Unidos en contra de Irán están teniendo un impacto, y que el Gobierno aplicó nuevas penalizaciones tras la destrucción de un dron de vigilancia con un misil iraní superficie-aire.

Trump dijo que el plan era atacar tres sitios diferentes en respuesta a la caída del dron y que se le informó que 150 personas habrían muerto.

“10 minutos antes del ataque, yo lo detuve, no era proporcionado al derribo de un dron no tripulado. No tengo prisa, nuestro Ejército está rearmado, nuevo y listo para actuar, es el mejor del mundo por mucho”, dijo Trump.

Previamente el viernes, funcionarios iraníes dijeron a Reuters que habían recibido un mensaje de Trump advirtiendo que el operativo de Estados Unidos contra la república islámica era inminente pero que el presidente no quería una guerra, sino dialogar sobre una serie de temas.

La noticia sobre ese mensaje, que fue entregado a través de Omán por la noche, se produjo después de que el New York Times reportó que Trump había cancelado a última hora un ataque contra un complejo de baterías de misiles y radares de Irán.

“En su mensaje, Trump dijo que estaba en contra de cualquier guerra con Irán y que quería hablar con Teherán sobre varios temas”, reveló a Reuters uno de los funcionarios, quien habló bajo condición de anonimato.

“Dio un corto período para recibir nuestra respuesta, pero la respuesta inmediata de Irán fue que depende del líder supremo (el ayatolá Ali) Jamenei decidir sobre este tema”, de acuerdo a la fuente.

Un segundo funcionario iraní sostuvo: “Dejamos en claro que el líder está en contra de cualquier conversación, pero el mensaje le será transmitido para que tome una decisión (…) Sin embargo, le dijimos al funcionario omaní que cualquier ataque contra Irán tendrá consecuencias regionales e internacionales”.

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019