Trump aplaza dos semanas deportación masiva de inmigrantes

«A solicitud de los demócratas, he demorado el proceso de deportación de inmigrantes ilegales durante dos semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y en la frontera sur. Si no ¡comienzan las deportaciones!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía previsto iniciar este domingo la «Operación familiar» para detener y deportar a miles de inmigrantes indocumentados, incluidas familias, en 10 ciudades estadunidenses.

La operación del ICE podría afectar hasta dos mil familias de indocumentados en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Nueva Orleans (Luisiana), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).

