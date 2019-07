Sufre Merkel tercer episodio de temblores

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, sufrió hoy un tercer episodio de temblores en menos de un mes durante una ceremonia de recepción del primer ministro finlandés Antti Rinne, originando más especulaciones sobre su estado de salud.

En un vídeo publicado en las redes sociales, Merkel es vista temblando, aunque con menos intensidad que las anteriores dos ocasiones, durante la interpretación de los himnos nacionales por la ceremonia oficial de bienvenida a Rinne en el exterior de la cancillería alemana en Berlín, según el diario alemán Bild.

Un portavoz del gobierno alemán aseguró que la canciller «está bien» y que su reunión con el jefe de gobierno finlandés continuó de manera normal.

Se trata de la tercera vez que Merkel sufre temblores en las últimas tres semanas, pues el pasado 18 de junio ocurrió cuando recibió al nuevo presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el 27 de junio durante el nombramiento de la nueva ministra de Justicia, Christine Lambrecht.

También te puede interesar: Dimite embajador británico tras cuestionar a Trump

Tras el primer episodio de temblores, Merkel atribuyó los espasmos a un problema de deshidratación, incluso en esa ocasión dijo: «estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien».

Durante la cumbre del Grupo de los 20 (G20) en la ciudad japonesa de Osaka, a finales de junio pasado, la canciller federal aseguró a la prensa que entiende las dudas sobre su estado de salud, pero insistió en que se “encuentra bien».

Merkel, quien el próximo 17 de julio cumplirá 65 años, llegó al poder en 2005 y fue reelegida para un cuarto mandato tras las elecciones generales de 2017, pero se retirará de la política al final de su mandato, a más tardar en dos años.

En octubre pasado, tras una serie de derrotas de su bloque conservador en las elecciones regionales, Merkel anunció que no optará a un nuevo mandato tras la presente legislatura, que previsiblemente terminará en 2021.

Fuente Notimex.