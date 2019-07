El miedo, el arma letal en las redadas en Estados Unidos

“La búsqueda de seguridad no es sino la expresión del miedo” dijo el filósofo hindú Jiddu Krishnamurti en 1936 al hablar sobre el poder de la mente y la lucha del ser humano en busca de reaccionando contra la creencia y el ideal, una antítesis con la cual espera encontrar nuevamente la certidumbre y la felicidad, lo cual no es sino otra forma de escapar de lo real.

La zozobra sobre el futuro, la falta de oportunidades y el oscuro panorama que se dibuja en su país, estado y comunidad, han sido en buena medida las razones por las que miles de personas han decidido emprender la búsqueda de su libertad e independencia económica en otro país, sin reparar en que ese ideal de felicidad y certidumbre, traducido en libertad, los convertiría en esclavos del miedo y poco los alejaría del sentimiento que en un momento los hizo salir de su país.

Con más poder adquisitivo, menos pobres que en su tierra natal, pero con igual o mayor incertidumbre que antes de llegar a Estados Unidos, es como viven miles de indocumentados en territorio norteamericano, temerosos de que en cualquier momento del día o de la noche toquen a su puerta con la notificación explícita de que han sido encontrados candidatos para la deportación, víctimas de desgajamiento familiar y un sueño americano interrumpido o espaciado de la realidad.

Los migrantes indocumentados enfrentan día a día el riesgo de la deportación y el temor de sólo pensar en ello los paraliza. El miedo no sólo invade su mente y causa escalofríos, también los hace actual de forma equivocada y son presa fácil para los agentes del ICE que buscan a toda costa cumplir con las órdenes de deportación y sumar a más indocumentados a la lista.

En Estados Unidos, hay un millón 76 mil 688 indocumentados en libertad con una orden de deportación definitiva y que serán los principales afectados de las redadas implementadas por Trump y que el domingo 14 de julio iniciaron operaciones en San Diego y Miami.

Pero el miedo hace exponencial el riesgo y el saberse ilegales hace vulnerables a los migrantes, al menos así lo estima Martha Bárcenas, embajadora de México en los Estados Unidos. La diplomática subraya que la falta de conocimiento sobre sus derechos permite a las autoridades migratorias agilizar sus operaciones violentando la normatividad y son los mismos expatriados los que dan información y facilitan el proceso de extradición.

Un inmigrante indocumentado debe saber que, si un agente llega a su casa y exige entrar y entregarse, se tiene el derecho a no revelar ninguna información y ni siquiera abrir la puerta. El expatriado no tiene obligación de revelar siquiera su nombre hasta que cuente con apoyo y asistencia de un abogado o autoridad consular; sin embargo, la imposición de autoridad, los amenazantes diálogos y violentas que en ocasiones llegan a presentar portación de arma de fuego; son elementos claves para amedrentar al migrantes.

Con todo esto, las cifras de latinoamericanos que siguen intentando cruzar la frontera a Estados Unidos no ha menguado ¿Qué piensa un inmigrante al arriesgar su vida y transformar las causas que lo llevaron a migrar a un vivir constante en temor y esclavo de la incertidumbre y miedo de ser deportado? Tal vez Jiddu Krishnamurti tiene razón al señalar que “se torna inexpugnable a fin de no sufrir y, sin embargo, esta protección misma es la causa del dolor.”

El latino lucha por lo que quiere y en buena medida no mide consecuencias. El anhelo por un futuro conceptual lo impulsa a aferrarse a un ideal que cada vez se aleja más y más de lo que un día fue el sueño americano y ahora todo parece ser más una utopía.

Pero, el sueño no dejará de ser sueño y los inmigrantes seguirán siendo parte de la historia de la humanidad, siempre habrá quién base su actual en la prohibición expresada por el poeta chileno Plano Neruda de abandonar todo por miedo y no convertir un sueño en realidad.

“Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños (…) Queda prohibido no crear tu historia, dejar de dar las gracias a Dios por tu vida, no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita,” – Pablo Neruda.