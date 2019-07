China califica de «engañosas» declaraciones de Trump sobre necesidad acuerdo con EEUU

El crecimiento económico de China “no fue malo”, teniendo en cuanta la incertidumbre a nivel global y la ralentización de la economía en todo el mundo, sostuvo el portavoz del ministerio, Geng Shuang, en comentarios hechos en una rueda de prensa diaria en Pekín.

Trump escribió el lunes en Twitter que los aranceles están teniendo “un efecto importante” y que “esa es la razón por la que China quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos y desearía no haber roto el trato original en primer lugar”.

El crecimiento económico de China se desaceleró al 6,2% en el segundo trimestre, su ritmo más débil en al menos 27 años, al debilitarse la demanda en el país y en el extranjero ante la creciente presión comercial de Estados Unidos, mostraron el lunes datos oficiales.

El crecimiento estable de China fue bueno para el mundo y también para la economía de Estados Unidos, destacó Geng.

“En cuanto a los comentarios de que la economía de China se está desacelerando por lo que espera alcanzar con urgencia un acuerdo con Estados Unidos, eso es totalmente engañoso”, agregó.

Tanto China como Estados Unidos querían alcanzar un acuerdo comercial, destacó Geng, quien además sostuvo que muchas personas en la mayor economía del mundo se opusieron fuertemente a los aranceles y a la guerra comercial.

China’s 2nd Quarter growth is the slowest it has been in more than 27 years. The United States Tariffs are having a major effect on companies wanting to leave China for non-tariffed countries. Thousands of companies are leaving. This is why China wants to make a deal….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de julio de 2019