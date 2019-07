En su cuenta de Twiter, Trump se encargó de hacer la confirmación sin aclarar si renuncia, pero marcando las diferencias existentes que tuvo con el directivo.

Coats provocó la indignación de Trump el pasado mes de enero tras declarar ante el Senado que consideraba improbable que Corea del Norte entregara sus armas nucleares, contradiciendo las expectativas del presidente.

Trump propuso al congresista republicano por Texas John Ratcliffe como sustituto al frente de esa organización, creada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

«Quiero dar las gracias a Dan por su servicio, y en breve se nombrará a un director en funciones», concluyó el mandatario.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019