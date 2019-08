Trump: EEUU impondrá arancel de 10% sobre bienes chinos por valor 300.000 mln dlr

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que impondrá aranceles adicionales del 10% sobre importaciones de productos chinos valorados en 300.000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre, mientras continúen las negociaciones que buscan distender las tensiones comerciales.

“Las negociaciones comerciales continúan, y durante las conversaciones Estados Unidos comenzará, el 1 de septiembre, a imponer un pequeño arancel adicional de 10% en los restantes 300.000 millones de dólares de bienes y productos procedentes de China a nuestro país”, dijo Trump a través de Twitter.

“Esto no incluye los 250.000 millones de dólares que ya tienen aranceles del 25%”, agregó.

En una serie de tuits, Trump también atacó a China por no cumplir con las promesas de comprar más productos agrícolas estadounidenses y criticó personalmente al presidente Xi Jinping por no hacer más para detener las ventas del opioide sintético fentanilo.

También te puede interesar: China acusa a EUA del fracaso de las negociaciones comerciales

Wall Street cayó y los precios del petróleo se hundieron después del anuncio de Trump.

Negociadores de ambos países concluyeron conversaciones de dos días el miércoles en Shanghái con pocas señales de progresos, aunque las describieron como constructivas. Otra ronda de encuentros fue programada para septiembre.

Estados Unidos y China han estado encerrados en una guerra comercial marcada por un aumento mutuo de los aranceles desde el año pasado. Las tensiones han perturbado las cadenas de suministro a nivel mundial y golpeado a los mercados financieros.

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019