Suspenden actividades en escuelas y dependencias de Puerto Rico

La gobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez anunció que mañana miércoles se suspenderán las actividades en las escuelas públicas de la isla y los recintos de la Universidad de Puerto Rico, así como en las oficinas de gobierno, ante la prevista llegada de la tormenta tropical Dorian.

Vázquez ofreció una rueda de prensa para anunciar las medidas que tomará el gobierno ante la inminente llegada de Dorian, que se prevé ingresará mañana miércoles entre los municipios de Ponce y Peñuelas, en la costa sur de Puerto Rico.

«Las agencias (gubernamentales) están listas y estamos mejor preparados para lidiar con la emergencia», afirmó la gobernadora, quien aseguró que la isla cuenta con abastos suficientes de combustible, además de que ya fueron limpiados los ríos y las bombas de control de inundaciones están en perfectas condiciones.

Vázquez llamó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades y recomendó a las personas que habitan en zonas de riesgo a que ingresen a algún refugio o vayan a casa de algún familiar, de acuerdo con el diario local Primera Hora.

Asimismo, indicó que se suspenderá desde esta noche el servicio de transporte en lanchas a las islas-municipio de Vieques y Culebra, mientras que la Autoridad de Puertos notificó que la Guardia Costera declaró la denominada «Condición Yankee», que establece cero entrada de barcos para el puerto de San Juan.

La gobernadora reveló también que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) firmará un acuerdo de asistencia con la Asociación Americana de Utilidades Públicas (APPA) para que la isla pueda recibir ayuda del exterior en caso de que el sistema eléctrico resulte afectado por el paso de Dorian.

As #TropicalStorm #Dorian spins in the Atlantic, NOAA’s #GOES16 is keeping an eye on it. You can also see the #dust coming off the #SaharaDesert at the top right. Here’s the latest #tropical update: https://t.co/oMuv0mLHtC pic.twitter.com/JuZewn4P3Z

— NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) August 26, 2019