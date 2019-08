Trump declara la emergencia en Florida ante la llegada del huracán Dorian

El estado de emergencia fue previamente anunciado en todos los condados del estado por el gobernador Ron DeSantis.

La Casa Blanca ha informado en un comunicado que el presidente del país, Donald Trump, declaró emergencia para el estado de Florida ante el acercamiento del huracán Dorian a sus costas y «ordenó asistencia federal para complementar los esfuerzos de respuesta estatales, tribales y locales».

El estado de Florida está a la espera de la llegada de Dorian, que podría tocar tierra este 2 de septiembre en forma de tormenta de categoría 4 potencialmente peligrosa. Ahora Dorian se considera una tormenta de categoría 2, pero se prevé que se intensifique en los próximos días.

«La acción del presidente autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias acoordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastreque tienen el propósito de aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia en la población local, y proporcionar la asistencia adecuada para las medidas de emergencia necesarias», reza el comunicado.

Watch as the eye of #HurricaneDorian2019 begins to form in this 1-minute visible loop from NOAA’s #GOESEast. «Dangerous Hurricane #Dorian poses a significant threat to #Florida and the northwestern #Bahamas,» according to the @NHC_Atlantic. Latest: https://t.co/W7u6rft9x2 pic.twitter.com/AuDJst6smv

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 30, 2019