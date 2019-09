Mexicana preside Conferencia General de AIEA

La embajadora de México en Austria fue elegida presidenta de la 63ª Conferencia General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) iniciada hoy en esta capital, centrada en la seguridad nuclear, Irán y Corea del Norte, entre otros temas.

La AIEA informó la designación de Buenrostro Massiu, diplomática de carrera desde 1990 y desde 2016 embajadora de México en Austria, Eslovaquia y Eslovenia, así como Representante Residente en la AIEA y en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

Graduada en la licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana de México y en maestría en economía política por la London School of Economics and Political Science, la diplomática inauguró este lunes los trabajos del sexagésimo tercer período ordinario de sesiones de la Conferencia.

La cita, que se prolongará hasta el próximo viernes, inició con un discurso de Cornel Feruta, director general interino del AIEA, quien presentó una evaluación de la labor del organismo de los últimos meses, luego de la muerte del director de la Agencia, Yukiya Amano,el pasado julio.

“Ninguna otra organización internacional ofrece la gama de servicios relacionados con la ciencia y la tecnología nuclear que ofrece la AIEA. La Agencia contribuye directamente al logro de nueve de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, e indirectamente a varios más”, indicó Feruta.

Ayudamos, agregó, a los países de todos los continentes a generar electricidad, producir más alimentos, administrar sus suministros de agua, combatir enfermedades infecciosas mortales que afectan a humanos, plantas y animales y tratar el cáncer.

Feruta resaltó también el trabajo de los inspectores de salvaguardas de la AIEA, quienes todos los días del año verifican que no se desvíe de las actividades pacíficas y ayudan a los países a mantener segura su tecnología nuclear y radiactiva, fuera del alcance de terroristas y otros delincuentes.

“Durante más de seis décadas, la Agencia se ha ganado la confianza de los Estados miembros a través de nuestra experiencia técnica, imparcialidad e independencia”, indicó el director interino de la AIEA.

Resaltó también la labor que se ha hecho para continuar verificando y monitoreando la implementación de Irán de sus compromisos relacionados bajo el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), uno de los temas de la agenda de la Asamblea.

El acuerdo nuclear, firmado el 14 de julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania), limita las actividades nucleares de la República Islámica, a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones, lo cual hasta ahora no se han concretado.

Sobre Corea del Norte destacó que “las actividades nucleares de la RPDC siguen siendo motivo de grave preocupación. La continuación de ese programa es una clara violación de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU y es profundamente lamentable”.

Feruta también hizo hincapié en la Conferencia Internacional de la AIEA sobre Seguridad Nuclear, que tendrá lugar en febrero, tema que será examinado por la Asamblea, así como el apoyo de la Agencia para el impulso de nuevos tratamientos contra el cáncer y el papel de las mujeres en la labor del organismo.

Ambassador Alicia Buenrostro Massieu of Mexico elected as President of the 63rd IAEA General Conference #IAEAGC.https://t.co/hQ8rgCVMZe pic.twitter.com/XhEoqmFQdR

— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 16, 2019