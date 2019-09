Gobiernos latinoamericanos fracasan en lucha contra la corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado este lunes por la ONG Transparencia Internacional (TI), reveló que más de la mitad de los ciudadanos en América Latina y el Caribe cree que la corrupción aumentó y que su gobierno no hace lo suficiente para combatirla.

Según el informe de la ONG, el 91 por ciento de los venezolanos señala que su gobierno fracasó en la lucha contra la corrupción», al igual que el 79 por ciento de los panameños y el 72 de los dominicanos.

Los datos dados a conocer este lunes, corresponden a la edición regional del décimo Barómetro Global de la Corrupción de una encuesta realizada a más de 17 mil personas de 18 países, que apunta que el 53 por ciento de los interrogados cree que en los últimos doce meses ha empeorado la situación, una tasa algo inferior al 62 por ciento del muestreo anterior, publicado en 2017.

Según el texto, para el 85 por ciento de los encuestados la corrupción en el Ejecutivo es el mayor problema, mientras el 57 por ciento considera que los gobiernos no hacen lo suficiente para contrarrestarlo y uno de cada cinco dice tener «confianza» en su gobierno.

En la región estudiada el 20 por ciento contestó haber pagado alguna vez un soborno para acceder a un servicio público básico, agua, electricidad, sanidad y la educación.

Esto equivale a aproximadamente 56 millones de ciudadanos en los 18 países encuestados.

La lista la encabeza Venezuela, en donde un 50 por ciento de los cuestionados aseguró haber pagado algún soborno, le sigue México con un 34 por ciento, Perú con el 30, Honduras 28, Guyana 27, Guatemala 25, República Dominicana 23 y Colombia con el 20 por ciento, entre otros.

Costa Rica aparece en el otro extremo de la clasificación con sólo un 7 por ciento.

Las malas prácticas están además estrechamente ligadas con las elecciones, según se desprende de esta encuesta. Un 65 por ciento piensa que sus representantes están influidos por «intereses privados» y un 25 por ciento asegura que se le ha ofrecido dinero a cambio del voto.

El estudio destaca que las mujeres también son víctimas de la corrupción, ya que se ven forzadas en más ocasiones a pagar sobornos por servicios sanitarios y educativos. Además, una de cada cinco denuncia haber sufrido una extorsión de carácter sexual o conoce a alguien que haya pasado por esa situación, y el 71 por ciento de los sondeados afirmó que se trata de un fenómeno que ocurre, al menos, de forma ocasional.

Los países con mayor proporción de casos reportados fueron Barbados (30 por ciento) y Guatemala (23).

Los venezolanos creen que la corrupción ha aumentado en su país en el último año, un 87 por ciento, muy por encima de los resultados en otros países. Le siguen República Dominicana (66 por ciento) y Perú (65). Venezuela es asimismo el país donde más encuestados aseguran haber pagado una mordida en los últimos 12 meses, un 50 por ciento.

Los venezolanos son también quienes más pesimistas se muestran sobre la actuación de su gobierno: el 91 por ciento cree que lo está haciendo mal, seguidos por los ciudadanos de Panamá (79) y República Dominicana (72). Sobresalen en sentido contrario México, donde el 61 por ciento piensa que su Ejecutivo lo está haciendo bien en la lucha contra la corrupción.

En tanto, «a menudo, presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar», denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

