Juicio político a Trump tema clave en debate demócrata

El juicio político al presidente Donald Trump y los ataques contra la senadora Elizabeth Warren marcaron el cuarto debate celebrado la noche del martes entre los aspirantes demócratas a la Casa Blanca.

Las críticas que varios de los aspirantes demócratas dirigieron a Warren durante el debate organizado por la cadena CNN y The New York Times en Westerville, Ohio, mostraron que algunos ven cada vez más a la senadora como la favorita en la contienda de las primarias demócratas para las elecciones de 2020 en Estados Unidos.

Warren se convirtió en el objetivo principal en la carrera presidencial demócrata, con muchos de sus rivales centristas criticando sus planes, su inclinación liberal y lo que describieron como su evasión sobre si los impuestos para la clase media subirían bajo su agenda de «Medicare para todos», destacó CNN.

El alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, criticaron su plan para impulsar un sistema de sanidad pública, y el excongresista Beto O’Rourke reprobó su intención de imponer un impuesto a la riqueza de los más adinerados en el país.

«A veces creo que la senadora Warren está más centrada en ser punitiva contra una parte del país, en lugar de asegurarse de que podemos ayudar a la gente» en general, dijo O’Rourke.

A su vez, Buttigieg sugirió que la negativa de Warren a responder la pregunta sobre los impuestos de la clase media reflejaba la misma calidad que los estadunidenses odian de Washington.

«Le debemos al pueblo estadunidense decirles dónde enviaremos la factura», dijo Klobuchar, sugiriendo que 149 millones de personas serían expulsadas de su seguro con los dramáticos cambios en el sistema de Medicare para Todos.

Warren respondió que los costos «subirán para los ricos, para las grandes corporaciones», pero que «no subirán para las familias de clase media». «No firmaré un proyecto de ley que aumente sus costos», aseguró.

El ascenso lento y constante de Warren la ha convertido en el blanco de los aspirantes demócratas. La senadora por Massachusetts ha subido en las últimas semanas en encuestas en estados clave y se ha situado por delante de Joe Biden en algunos sondeos nacionales.

El de Ohio fue también el primer debate desde que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara a finales de septiembre la apertura de una investigación previa a un juicio político contra el presidente Donald Trump.

Biden negó enérgicamente las acusaciones de irregularidades en Ucrania cometidas por él o su hijo por el presidente Trump y sus aliados, que son el centro de la investigación de juicio político que ha atrapado al jefe de la Casa Blanca.

«Mi hijo no hizo nada malo. Yo no hice nada malo. Llevé a cabo la política de los Estados Unidos para erradicar la corrupción en Ucrania», dijo Biden durante el comienzo del debate de CNN y New York Times en Westerville, Ohio.

«Lo que creo que es importante es que nos enfocamos en por qué es tan importante sacar a este hombre de su cargo», subrayó Biden refiriéndose a Trump.

El resto de aspirantes centraron sus palabras en defender la necesidad de un juicio político contra Trump.

Los aspirantes también condenaron la decisión de Trump de retirar las tropas estadunidenses del norte de Siria justo antes de la ofensiva turca contra los kurdos.

En ese sentido, el senador Bernie Sanders llegó al punto de declarar que Turquía ya «no es un aliado de Estados Unidos» porque está cometiendo un «asesinato masivo».