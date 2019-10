Presidente de Chile propone nuevas medidas de apoyo social como respuesta a manifestaciones

Sebastián Piñera, presidente de Chile, anunció diversas medidas para intentar cerrar la brecha de desigualdad generada en las últimas décadas en la nación sudamericana y que generó una ola de violentas protestas en los últimos días.

La amplia desigualdad entre la población con menores recursos y los sectores con mayor poder adquisitivo de la Chile, país que hace unas semanas era alabado por su desarrollo económico, estalló con el anunció del presidente Sebastián Piñera del aumento del costo del pasaje del Metro. Dicha medida desató una serie de manifestaciones que derivaron en actos vandálicos que intentaron ser contenidos mediante el uso de las fuerzas armadas y la aplicación de un toque de queda.

De esta forma desde el pasado 19 de octubre durante la noche la capital chilena, Santiago, la Región Metropolitana de Santiago y las ciudades de Concepción y Valparaíso, se encontraba bajo resguardo militar situación que no aminoró el impulso de las protestas así como tampoco lo logró el que Piñera derogará la subida en el precio del boleto del Metro.

Ante esta situación el presidente chileno anunció, una serie de medidas en materia de pensiones, sueldo mínimo y reducción parlamentaria, a fin de enfrentar la crisis que afecta al país sudamericano y que ha dejado al menos 15 muertos. En un mensaje a la nación, Piñera señaló que «el gobierno ha reaccionado cumpliendo con su deber y utilizando todos los instrumentos que nos entrega la Constitución» y descartó que vaya a levantar por el momento el estado de emergencia y el toque de queda.

El mandatario chileno explicó que su gobierno tiene varios proyectos de contenido social por lo que exhortó al Congreso a dar prioridad a estos para su implementación inmediata, ya que aseguró que con ellos se beneficiaran a sectores como los niños y adolescentes y adultos mayores.

También anunció una reducción en el presupuesto para los partidos políticos y a los altos sueldos de la administración pública. Indicó que se propondrá un proyecto de ley que crea un nuevo tramo del impuesto global complementario del 40 por ciento y que va a afectar a todos aquellos con rentas superiores a los ocho millones de pesos mensuales.

Anunció además un aumento inmediato del 20 por ciento en la pensión básica solidaria apenas se apruebe la ley, una medida que beneficiaría a unos 945 mil pensionados. También se creará un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza de 9.2 por ciento al servicio eléctrico.

«Hemos escuchado con atención y humildad porque nos han entregado un mensaje muy potente, es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días se venía acumulando hacía décadas, pero es verdad que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación de inequidad y de abusos, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones de chilenos, reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas», señaló Piñera.

Hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Hoy quiero compartir con todos mis compatriotas las principales medidas y componentes q impulsaremos con esta #NuevaAgendaSocial pic.twitter.com/gSb88mMrvG — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 23, 2019

Con información de Notimex.