Incendio destruyó el castillo Shuri de Okinawa, Patrimonio de la Humanidad

La madrugada de este jueves se desató un fuerte incendio en el emblemático Castillo Shuri en Japón, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2000.

La policía local investiga la causa del incendio. Están en el lugar más de diez equipos de bomberos que luchan por apagar las llamas y tratar de conservar la mayor parte del emblemático lugar. El antiguo castillo es un importante lugar turístico en Japón, informó la agencia Kyodo.

Hasta el momento no hay datos sobre posibles víctimas, y en las grabaciones captadas por testigos se aprecia cómo las llamas consumen el edificio principal del palacio, aunque la parte superior del edificio se derrumbó tras ser devorada por las llamas, indicó NHK News.

El palacio está ubicado en la prefectura de Okinawa, localidad de Naha. Fue el primer palacio del reino de Ryukyu. En 1945, durante la batalla de Okinawa, fue casi completamente destruido, y sólo quedaron algunas paredes.

En 1992, fue reconstruido en el sitio original, para lo cual fueron utilizada información de fotografías, relatos históricos y la memoria de algunas personas.

La fecha exacta de la construcción del castillo se desconoce, aunque recientes excavaciones encontraron las ruinas más antiguas del castillo al final del siglo XIV. Se piensa que un principio fue un gusuku (fortaleza), que fue terminado antes del año 1427.

También existe el testimonio de una placa que celebra la creación de los jardines externos, custodiada en el museo de la prefectura de Okinawa.

Cuando el rey Sh? Hashi unificó las tres secciones de Okinawa y estableció el Reino Ryūkyū, utilizó el Castillo Shuri como su residencia. En este entonces, Shuri floreció como capital y así continuó hasta la segunda dinastía Sho.

Por 450 años desde comienzos del siglo XV, esta fortaleza fungió como corte imperial así como centro administrativo del reino Ryūkyū. Fue un lugar central de comercio con el exterior, así como el corazón político, económico y cultural de Ryūkyū.

De acuerdo con diversos registros, el Castillo Shuri se incendió en varias ocasiones y fue reconstruido en cada una de ellas. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue designado como Tesoro Nacional de Japón, pero al comienzo de la guerra, el ejército japonés estableció sus cuarteles en el castillo.

El 25 de mayo de 1945 el barco de guerra estadounidense USS Missouri y otros lo bombardearon por tres días. El 27 de mayo se incendió. Después de la guerra, la Universidad de Ryūkyū se trasladó al sitio del castillo.

En 1958 la puerta Shureimon fue reconstruida y en 1992 se reconstruyó el edificio principal de la fortaleza, y abierto como parque nacional. En la actualidad, el área alrededor del castillo forma parte del Parque del Castillo Shuri.

En el año 2000, junto con otros gusuku (fortaleza) y sitios relacionados, fue declarado Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO como una parte de los Sitios Gusuku y bienes culturales asociados del Reino de Ryukyu.

BREAKING: Aerial footage shows devastation at the site of Shuri Castle in Japan, a UNESCO World Heritage Site which dates back to the 14th century pic.twitter.com/UdOCeh7pkN

— BNO News (@BNONews) October 30, 2019