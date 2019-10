EI confirma el fallecimiento de su líder Abu Bakr al-Baghdadi

A menos de una semana de que Donald Trump informará el fallecimiento del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, el grupo terrorista confirmó el deceso del autodenominado «califa Ibrahim» y nombró a Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi como su sucesor.

El líder de Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi murió, confirmó el jueves el grupo militante a través de su agencia de noticias Amaq en un audio tras una redada de Estados Unidos el fin de semana.

Baghdadi, un yihadista iraquí que se declaró califa de todos los musulmanes como líder de Estado Islámico, murió a manos de las fuerzas especiales estadounidenses en el noroeste de Siria, dijo el domingo el presidente Donald Trump.

El grupo no había hecho declaraciones hasta ahora. Como sucesor, designó a alguien a quien Amaq identificó como Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi.

EI, que controló franjas de Irak y Siria entre 2014 y 2017, también confirmó la muerte de su portavoz Abu al-Hassan al-Muhajir.

Baghdadi falleció en Idlib, en el noroeste de Siria.

Las fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo la operación en la que Baghdadi se suicidó al detonar un chaleco suicida cuando fue acorralado en un túnel, un hecho que también puso fin a la vida de tres de sus hijos, según funcionarios estadounidenses.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019