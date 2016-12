Ciudad de México dará cena de navidad con 10 platillos tradicionales

El gobierno de la Ciudad de México anunció que, para la cena de navidad, este 24 de diciembre, ofrecerá 10 platillos distintos en el Zócalo Capitalino, además de actividades culturales y recreativas.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, indicó que la celebración empezará a las 18:00 horas y que la cena será preparada por la red de Comedores Comunicatorios, con lo que refrendó su compromiso de apoyar a este sector.

Los platillos que se servirán serán: espagueti, lomo enchilado, pozole vegetariano, atún a la vizcaína, tamales, romeritos, pollo enchilado, puré de papa, pierna en salsa de ciruela pasa, ensalada de manzana, arroz con leche, ponche y café.

“Me parece que es una fecha muy sensible como para que nosotros no tuviéramos eso, la sensibilidad de convocar a todas esas personas que están solas en la Ciudad de México o que simple y sencillamente no tienen la posibilidad de encontrar esto que acabamos de escuchar, un menú navideño y un espacio dónde compartir”, señaló el mandatario en un comunicado.

A su vez, en el transcurso de la cena se desarrollarán actividades culturales como la pastorela “Huele a Azufre” y música a cargo del grupo “Los Cuatro Pianos”, la orquesta de Tino Martín, la Banda Sinaloense, el mariachi de la Secretaría de Seguridad Pública y el Coro de la Fundación Ayuda y Solidaridad.

También los asistentes pueden disfrutar de las atracciones instaladas en la explanada del Zócalo, como la pista de hielo inaugurada a principios de mes.

Destacó la participación de la Asociación de Scouts, que en esta ocasión apoyará con la logística de la celebración y brindará atención a los grupos vulnerables que acudan a la cena.

Mancera Espinosa destacó que dicha celebración se extenderá hasta las 22:00 horas “y un poco más de ser necesario”.