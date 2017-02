Este jueves no circulan los autos con engomado verde

México, 9 febrero (Notimex).- Este jueves el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado verde terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2 en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, los autos particulares, de transporte público, taxis que porten holograma uno y dos no deberán circular.

Las fuentes móviles que obtuvieron durante el proceso de verificación vehicular los hologramas cero y doble cero circulan todos los días.

Cabe recordar que los automotores foráneos no circulan de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas; los sábados de 5:00 a 22:00 horas, además no circulan un día entre semana, según la terminación de su placa, de 5:00 a 22:00 horas.

Los autos foráneos son aquellos que tienen matrícula de otro país o de alguna entidad federativa en la que no aplica el Hoy No Circula o que no porte ningún holograma de verificación.

