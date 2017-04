Al retirarse las agravantes del alcohol y drogas, se reduciría la pena por el homicidio de las cuatro personas, por lo que Carlos Villuendas podría salir libre.

La defensa de Carlos Salomón Villuendas, el conductor del BMW que se accidentó en Paseo de la Reforma el pasado 31 de marzo con un saldo de cuatro muertos, advirtió que su cliente no conducía en estado de ebriedad, por lo que podría salir libre.

El abogado Eduardo Gómez Chávez indicó en entrevista para Radio Fórmula que las pruebas de laboratorio que se realizaron a Salomón Villuendas resultaron negativas para consumo de alcohol y drogas, lo que podría ser considerado por un juez como evidencia de que no conducía en estado de ebriedad al momento del percance.

“No venía bajo el influjo de ninguna droga, alcohol. Lo justificamos porque nos dan un resultado de alcohol y de glucosa y de signos vitales normales”, señaló Gómez Chávez, según rescata el portal noticioso Sin Embargo.

El defensor también aseguró que Villuendas nunca se negó a que el médico legista realizara pruebas de sangre y orina, y que en cambio fue el defensor de oficio quien pidió no realizarlas debido al estado de inconsciencia en el que se encontraba el ahora detenido.

Cabe destacar, sin embargo, que por este motivo las pruebas no se realizaron en el momento, sino varias horas después.

“El defensor de oficio fue el que no aceptó que se le hicieran la prueba porque estaba en estado de inconciencia, pero con el debido proceso o sin el debido proceso finalmente sí se le extrajo. Las pruebas de laboratorio son contundentes, con esto yo ya puedo pronosticar que va a haber una sentencia dónde no va a haber ni estado de ebriedad ni efecto de droga“, señaló el abogado, según rescata El Tiempo.

“Yo aquí lo que ya esperaré, pero tendremos que esperar hasta sentencia, es una libertad, no hay de otra, es una libertad porque si no hay estado de ebriedad, que es lo que sanciona la ley, no hay el aliento de ebriedad o el estado etílico”, indicó.

El abogado consideró que con estos resultados, el conductor del BMW que es imputado bajo el delito de homicidio culposo, pero la pena de cárcel entre seis a 20 años baja a dos años y medios a cinco años, lo que podría significar que podría estar en libertad durante su condena.