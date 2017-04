Eduardo Gómez Chávez, abogado de Carlos Salomón Villuendas Adame, afirmó que el seguro del automóvil no alcanza para cubrir la indemnización de las víctimas

El abogado del conductor del BMW que chocó en reforma y que mató a cuatro personas asegura que el joven no ha recuperado plenamente la conciencia tras el trágico accidente.

Eduardo Gómez Chávez, abogado de Carlos Salomón Villuendas Adame, afirmó que el seguro del automóvil no alcanza para cubrir la indemnización de algunas de las víctimas fatales del accidente.

Este tema, no aplica específicamente por el tipo de cobertura que se maneja a nivel general. En vehículos particulares no cubre la indemnización por muerte de los ocupantes del vehículo en lo general, salvo que sea servicio público”, aseguró el defensor, según rescata el diario Excélsior en su portal web.

De acuerdo con el mismo medio, Carlos Salomón Villuendas presentó ante el Ministerio Público una póliza de seguro que no corresponde con la placa del BMW que conducía en estado de ebriedad y que chocó a más de 180 kilómetros por hora.

Es por esto que, asegura su abogado, no cuenta con un seguro que cubra la reparación de daños de las cuatro personas que fallecieron durante el accidente.

Villuendas está deprimido

Esta semana, el defensor de Villuendas acudió a los juzgados orales del Tribunal Superior de Justicia capitalino presentar una apelación para impedir exhibir pruebas a favor de su clientes a través de dictámenes de medicina forense y estados psicofísico y de lesiones.

En dicho lugar, Gómez Chávez aseguró a medios de comunicación que ha tenido contacto con Salomón Villuendas quien continúa deprimido y a quien calificó de un ” zombie viviente”.

“Está evolucionando, pero se siente deprimido totalmente, está evolucionando en cuanto a que ya me ubica a pesar de que me ha visto varias veces, cuando me deja de ver lo desubica mucho, pero esta última vez ya me ubicó a mí y ya está más consciente del fallecimiento de sus amigos, está deshecho, es un zombie viviente“, aseguró el abogado.