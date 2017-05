Gobierno de la CDMX entregó 27 conjuntos habitacionales

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, encabezó la entrega de 896 viviendas dignas ubicadas en 27 conjuntos habitacionales de siete delegaciones políticas.

Ciudad de México – Destacó que los departamentos, entregados simbólicamente este martes en la explanada de la delegación Iztacalco, cuentan con tecnología sustentable como calentadores solares, focos y llaves ahorradoras que reducen el consumo de energía eléctrica y agua.

“Estamos cumpliendo con lo que ofrecimos: vivienda para mujeres jefas de familia, para personas con discapacidad, para jóvenes, adultos mayores, para gente de nuestras comunidades indígenas, para todos”, expuso.

Las viviendas se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

“Estamos haciendo una entrega que equivale a una inversión de 359 millones de pesos de la Ciudad de México y casi 900 familias beneficiadas con esta cantidad de dinero”, detalló.

El Jefe de Gobierno afirmó que continuarán con el apoyo integral para mejorar la vivienda con créditos que apoyan a la población que más lo necesita.

“Hoy debemos de estar cerca de 90 mil acciones realizadas por nosotros y vamos a hacer muchas más, no quiere decir que hicimos esta entrega y ya”, aseguró.

El mandatario capitalino indicó que, a pesar de los recortes en el presupuesto, el Gobierno de la CDMX cumplió el compromiso de entregar a los grupos en situación vulnerable vivienda digna que pagarán con cuotas mensuales de acuerdo con sus posibilidades.

“El que más, andará pagando cerca de mil pesos, el que más; pero tenemos gente desde 500 pesos, esa es la realidad de lo que estamos trabajando aquí, esa es la diferencia, no solamente te estamos entregando la vivienda, si no, no te la estamos entregando para que nunca la puedas pagar”, sostuvo.

Las personas recibieron las llaves de sus viviendas personas que habían esperado hasta 15 años para contar con un patrimonio.

El director general del Instituto de la Vivienda local (INVI), Raymundo Collins Flores, resaltó que el Jefe de Gobierno, a pesar de la difícil situación económica, apoyó las acciones para que las familias que más lo necesitan cuenten con una vivienda digna.