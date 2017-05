Hoy no circulan los vehículos con hologramas de verificación 2 y 1 placa par

México, 24 May (Notimex).- Debido a la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en el Valle de México, hoy miércoles no circulan los vehículos con hologramas de verificación 2, y 1 con terminación de placa par, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came).

También tendrán restricciones de circulación, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, los automotores con engomado color rojo con holograma 1, terminación de placas 3 y 4, así como autos con matrícula del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación 00, 0 o Exento.

Los coches destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local deben acatar la restricción a la circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de Vehículos a Diésel.

Tampoco podrán circular las unidades de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación par.

Por el contrario, quedan exentos de las restricciones vehiculares los automóviles con hologramas 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

La Came exhortó a la población a mantenerse al tanto de la actualización de información sobre las condiciones atmosféricas que se emitirá a las 10:00 horas.