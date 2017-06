CDMX y DIF incrementan esfuerzos en salud y atención infantil

El Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional firmaron dos convenios de colaboración para mejorar la atención de la población infantil y fortalecer los servicios de salud a través del programa “El Médico en Tu Casa”.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México indicó “Es el convenio que se firma después de 18 años de no tener prácticamente más que lo inercial, lo que ya se tenía siempre, la relación del día a día, pero no se había aportado, no habíamos realizado algo que fuera tan sustancial como lo que hoy se está anunciando”, destacó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Este miércoles, el mandatario capitalino y la directora general del DIF nacional, Laura Barrera Fortoul, firmaron como testigos de honor estos convenios. El primero, con el objetivo de establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes para alcanzar el enriquecimiento y fortalecimiento del sistema de salud en beneficio de la CDMX.

“Ahora este convenio de colaboración nos va a permitir que haya un incremento en las brigadas de especialistas en rehabilitación, en la medida en que DIF nacional pueda aportar a estos especialistas, que ya trabajan con ellos, que realizan labor día a día y que se van a sumar a El Médico en Tu Casa”, apuntó.

Añadió que la estrategia se hará extensiva a los estados de la República Mexicana que adoptaron el programa “El Médico en Tu Casa”, para generar una sinergia en beneficio de la población.

El segundo convenio entre el DIF de la CDMX y su homólogo nacional busca dar cumplimiento a la operación, mantenimiento y actualización proporcionada al Registro Nacional de Centros de Atención Infantil “RENCAI”, para contar con una base de datos más sólida en niños de cero a 5 años 11 meses de edad.

“Le queremos reconocer y agradecer a la directora nacional de DIF que tengamos estos recursos en buen momento, a veces llegan muy tarde, pero ahora con su gestión y apoyo, estaremos recibiendo prácticamente en este mes de junio recursos sustanciales que nos van a permitir desarrollar mejor nuestras acciones en materia de alimentación para los niños y también en materia de infraestructura”, expresó.

El mandatario capitalino anunció que en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para temas de niñez y difusión de salud comentará el avance que significan estos acuerdos.

La directora del DIF nacional, Laura Barrera Fortoul, reconoció la visión del Jefe de Gobierno para suscribir estos convenios que colocan en el centro la atención de la infancia y de las personas con discapacidad.

“Nos da mucho gusto que el DIF nacional pueda ser parte de estas noticias, que aquellas personas que por alguna condición física o de pobreza no puedan llegar a los espacios de atención médica, sean precisamente el servicio público y el gobierno quienes lleguen a esta gente”, subrayó.

Estuvieron presentes los secretarios de Salud, Armando Ahued Ortega; de Desarrollo Social, José Ramón Amieva Gálvez; de Protección Civil, Fausto Lugo García; el director general de DIF CDMX, Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco; el oficial Mayor del DIF nacional, Jesús Naime Libién; el jefe de la Unidad de Asistencia e Integración Social del Sistema Nacional DIF, Germán Mendoza Rivera; el titular de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del DIF nacional, Ismael Ordoñez Hernández, e invitados especiales.