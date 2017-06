Al menos una de las víctimas del accidente tenía rasgos de metanol en la sangre, por lo que podría abrirse una investigación para determinar si se venden bebidas adulteradas en el Barezzito

Un dictamen de ampliación de necropsia a una de las víctimas del choque de un BMW la madrugada del 1 de abril en Paseo de la Reforma reveló que las víctimas posiblemente habían ingerido bebidas alcohólicas adulteradas.

El estudio encontró que al menos una de las víctimas del accidente tenía rasgos de metanol en la sangre, por lo que podría abrirse una investigación para determinar si se venden bebidas adulteradas en el Barezzito, el bar en donde estuvieron los fallecidos antes del choque.

De acuerdo con el diario Excélsior, el dictamen del accidente encontró una “alcoholemia irrelevante” y 59 miligramos de metanol en la sangre del cuerpo de Carlos Roberto Martínez, y será presentado este lunes en la audiencia de seguimiento en la sala 7 de juicios orales, de acuerdo con Eduardo Gómez, abogado de Carlos Salomón Villiendas, conductor del BMW, quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo en agravio de cuatro personas.

“Podría ser irrelevante este dato en el caso de mi cliente, porque se comprobó que él no estaba alcoholizado en el momento del accidente, pero sí va a ser todo un tema para el Barezzito, porque debe realizarse una investigación para determinar que no venden bebidas adulteradas y también fijar responsabilidades en este caso, más cuando aseguran que tienen un alcoholímetro en las inmediaciones. Hay que recordar que las pruebas que se realizan en el alcoholímetro no determinan si las bebidas consumidas están adulteradas”, dijo Eduardo Gómez Chávez, abogado de Villuendas, en entrevista para Excélsior.

Cabe destacar que el metanol o alcohol simple es de muy bajo costo y es utilizado frecuentemente con fines industriales, como solvente de pinturas, en productos de limpieza, anticongelantes y adhesivos, entre otros.

Se considera que el metanol por sí mismo es poco tóxico, pero puede producir lesiones en el nervio óptico y las manifestaciones clínicas más frecuentes por envenenamiento de metanol son: dolor de cabeza, vértigo, astenia, náuseas, dolor abdominal, visión borrosa y disminución del nivel de conciencia.