Piden mayor inversión en espacios educativos de nivel medio superior

La Coordinadora Ejecutiva de Prepa Sí, Karen Quiroga Anguiano calificó de alarmante el índice de deserción de nivel medio superior, pues aseguró que no sólo está en juego su preparación profesional, sino su futuro.

Ciudad de México – Datos de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 2017 de la Secretaria de Educación Pública (SEP), revelan que en el último ciclo escolar (2016-2017) 12.7 por ciento de los jóvenes de este nivel educativo abandonaron sus estudios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2016 se inscribieron 469 mil 261 estudiantes de nivel medio superior en la Ciudad de México, de los cuales 59 mil 596 abandonaron sus estudios durante el ciclo escolar.

Por ello, la Coordinadora del segundo programa social más importante de la ciudad, reiteró su llamado al Gobierno Federal para atender esta situación y buscar nuevas rutas que lleven a disminuir esta problemática.

En este sentido, consideró necesario incrementar el presupuesto anual para este sector, generar mayor infraestructura, espacios de cultura y otorgar estímulos para los jóvenes a través de becas, pues enfatizó que la única manera de hacer patria en este país es por medio de la educación.

Quiroga Anguiano mencionó que la tasa promedio de escolarización en la Ciudad de México se encuentra entre los 15 a 17 años, edad en la que los adolescentes transitan por un proceso de transformaciones tanto física como emocional, donde toman decisiones importantes para su futuro; por ello, exhortó a los padres y madres de familia a mantener comunicación y confianza con sus hijos ya que sólo de esta manera conocerán de cerca sus problemas.

La Coordinadora de Prepa Sí mencionó los datos de la Dirección General de Planeación, Programación, y Estadística Educativa 2017 de la SEP, que establece que los casos de deserción tienen una relación directa con la situación económica de los estudiantes; pues de acuerdo a los resultados: 37 por ciento no quiso o no le gustó estudiar; 35 por ciento abandonó los estudios por causas económicas; cinco por ciento se casó, dos por ciento no encontró escuela o está lejos; 21 por ciento por factores familiares diversos.

Informó que en el último ciclo escolar Prepa Sí benefició a 215 mil estudiantes de nivel medio superior y superior de escuelas públicas, con lo cual se ha logrado que miles utilicen el recurso para cubrir sus necesidades más apremiantes como transporte, útiles. Destacó que el programa no únicamente busca que los jóvenes continúen con sus estudios, sino que realicen diversas actividades para su formación académica, cultural y deportiva a través de las Actividades en Comunidad.