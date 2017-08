Un análisis de la Sedeco) mostró que durante los tres días de filmación un total de 87 mil empleados resultarán afectados durante los tres días de grabaciones.

La producción para la próxima cinta de la película Godzilla, “King of the Monsters”, ha generado la felicidad de cientos de fans que acudieron hasta las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para participar como extras en la filmación.

Pero no todo ha sido felicidad en el cuadro más importante de la capital mexicana. Varios medios nacionales advirtieron la semana pasada que el rodaje de la cinta arrojaría pérdidas económicas importantes a más de 600 negocios que se ubican en las calles de San Ildefonso, República de Brasil y la Plaza de Santo Domingo, que permanecen cerradas desde el domingo hasta este martes.

Te puede interesar: Conoce las calles que estarán cerradas durante la filmación de Godzilla en la Ciudad de México

Los principales afectados son los comerciantes, como el señor Ángel, un locatario que se ha visto afectado por las filmaciones.

“Estoy molesto porque hacen películas aquí, donde toda la gente trabaja y anda uno movido, para que hagan sus jaladas de que no dejan pasar”, aseguró el locatario visible molesto en entrevista para el noticiero “En Punto”, de la cadena Televisa.

Una de sus quejas es que no recibieron notificaciones de parte del Gobierno de la Ciudad de México, y sólo los locatarios de la Plaza de Santo Domingo recibieron una indemnización por los días que permanecerán cerradas las calles en las que se ubican sus negocios.

“Yo trabajo diario, de lunes a domingo aquí y no informaron nada sobre el cierre. Lo peor es que la gente los de producción no nos están indemnizando por estos días que nosotros no vamos a ganar nada”, señaló Janet, otra comerciante afectada.

Las quejas de los locatarios no deben ser tomadas a la ligera, un análisis de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), citado por El Universal, mostró que durante los tres días de filmación un total de 87 mil empleados resultarán afectados.

Se estima que 641 negocios ubicados en los polígonos de Academia y Brasil, cuya venta diaria es en promedio de tres mil 140 y mil 700 pesos, se vea afectada, pero la mayoría de estos comerciantes hasta no ha recibido indemnización alguna.