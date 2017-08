Claudia Sheinbaum: la académica que podría ser jefa de Gobierno en CDMX

Sheibaum es un personaje sui generis en la política del país: es licenciada en Física, y cuenta con grado de maestría y doctorado en Ingeniería Energética por parte de la UNAM

A Claudia Sheinbaum pocas veces se le ha visto con otro temperamento que no sea el de la férrea calma. Viste de forma discreta, sin ningún lujo a la vista. Maneja un auto compacto Aveo de color gris.

En sus encuentros con la prensa habla de forma articulada y ecuánime, siempre precisa, en todo momento viendo a sus interlocutores. Parece más una profesora universitaria que una política mexicana, y en muchas formas lo es.

Sheinbaum fue la ganadora de la encuesta para definir al coordinador de trabajos de Morena en la Ciudad de México. Se trata de un resultado importante, ya que con el mismo la delegada de Tlalpan podría convertirse en la candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2018.

¿Quién es Claudia Sheinbaum?

Sheinbaum es un personaje sui generis en la política no sólo de la Ciudad de México sino de todo el país. Es licenciada en Física, egresada de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Obtuvo el título de maestría y doctorado en Ingeniería Energética en la misma casa de estudios, y aunque su doctorado es de la UNAM, pasó cuatro años en el Lawrence Berkeley National Laboratory, en Estados Unidos, en donde estudió gracias a una beca.

Tiene 55 años de edad, es de origen judío y sus abuelos llegaron al país hace más de ocho décadas provenientes de Lituania y de Bulgaria, países de los que emigraron para escapar de la Segunda Guerra Mundial.

“Por parte de mi padre, mis abuelos llegaron a México desde Lituania; y por parte de mi madre, eran sefaraditas y venían de Bulgaria. Mis abuelos paternos emigraron a México a principios del siglo XX por razones económicas, pero también por cuestiones racistas y políticas. Del lado de mi madre llegaron a México debido a la Segunda Guerra Mundial”, según relató recientemente al portal Nación 321.

Su experiencia en la función pública

Es investigadora por parte de la UNAM y también forma parte del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), grupo que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007, por su trabajo en el tema del cambio climático.

Pero no sólo cuenta con una larga trayectoria académica, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006), Sheinbaum se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente, tiempo en el que desarrolló una relación de amistad con el ahora líder de Morena.

En el año 2015 ganó la jefatura delegacional en Tlalpan como candidata de Morena y ahora, con el respaldo de académicos reconocidos como Juan Ramón de la Fuente (quien la ha descrito como una académica y funcionaria ejemplar), Sheinbaum podría competir por la jefatura de Gobierno en la capital del país.

Las encuestas la ubican como favorita entre morenistas y otros sectores capitalinos, quienes ven en Sheimbaum al contraejemplo de los políticos mexicanos. La delegada de Tlalpan es descrita por sus cercanos como una persona responsable, tranquila y sistemática.

Está acostumbrada al trabajo en conjunto y no tiene problema, dicen, en delegar responsabilidades y al mismo tiempo supervisar a su equipo, a quien siempre toma en cuenta para tomar decisiones importantes.

Morena todavía no lo ha hecho oficial, pero muchos analistas políticos se muestran de acuerdo en que prácticamente se ha elegido ya a la candidata del partido de López Obrador. Una opción que, no obstante, no ha estado excepta de polémica y controversia, debido a que algunas personas ven el posible nombramiento de Sheinbaum como resultado de su cercanía con Obrador.

Con información de Nación 321 y Milenio.