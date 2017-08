México es un mercado para Six Flags

El parque de diversiones Six Flags considera a México un país importante para las operaciones de la compaña, tanto así que planea abrir una atracción nueva cada año en la Ciudad de México.

Ciudad de México – James Geiser, vicepresidente de la mercadotecnia y ventas de Six Flags, señaló que este año ha sido “extraordinario” para la compañía, ya que la Ciudad de México es considerada una de las más pobladas del mundo.

Al respecto y debido al éxito que ha tenido su parque de diversiones en la metrópoli capitalina, anunció en conferencia de prensa, que abrirá una nueva montaña rusa, la Wonder Woman Coaster, con lo que la franquicia continúa aprovechando su alianza con Warner Bros y DC Entertainement.

“Nosotros contamos con una oferta de entretenimiento que nadie más en el país ofrece, pues tenemos un modelo de dos parques que se complementan”, explicó Geiser.

Wonder Woman Coaster/Imagen: Boletín

En la nueva Wonder Woman Coaster, los visitantes se elevarán a una altura de aproximadamente 12 pisos en un ángulo de 90 grados, inmediatamente comenzarán a columpiarse en sus asientos hacia adelante y hacia atrás y realizarán giros completos durante el recorrido de la vía ondulada.

“Así como ésta superheroína muestra su valor, quienes se suban a esta nueva montaña rusa deberán mostrar el coraje y la valentía de enfrentar los giros inesperados que acelerarán su corazón durante las caídas libres”, acotó.

Además, cuenta con un diseño innovador en sus asientos cara a cara de esta montaña de vuelo libre; cinco vehículos con ocho pasajeros cada uno; un ascenso vertical de más de 34 metros de altura sobre un elevador único; dos caídas inesperadas que darán la sensación de caída libre durante el recorrido y se espera que este abierta en la primera mitad del 2018.

Otro anunció que hizo Six Flags es inicio de la venta del Pase Anual 2018 con “Flash Sale”, que ofrece descuentos de has el 70 por ciento en los Pases Anuales Gold 2018, además de acceso a cualquier parque temático Six Flags en Estados Unidos y Canadá, y la entrada al parque acuático Hurricane Harbor Oaxtepec a partir de su compra y todo el 2018.

Además, incluirá el Festival de temporada Mardi Gras, visitas ilimitadas durante Festival del Terror y Christmas in the Park lo que resta del 2017 y todo el 2018, el Programa First Rider donde serán los primeros en disfrutar de nuestra nueva montaña rusa Wonder Woman Coaster.