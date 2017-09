Hoy no circula 15 y 16 de septiembre se mantiene sin cambios

El 15 y 16 de septiembre el programa ambiental “hoy no circula” aplicado en la zona metropolitana se mantiene sin cambios.

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó que la celebración de la Independencia de México no es motivo para suspender el programa “Hoy no Circula” por lo que el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre los autos que por reglamento no pueden circular en calles de la megalópolis mantienen su restricción.

Con lo anterior, los vehículos con holograma 1 y 2 con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 o permisos, no podrán circular.

Para el sábado 16 de septiembre, todos los vehículos con holograma 2 y los de holograma 1 de placas de circulación non, no podrán circular.

La decisión de las autoridades ambientales se basa en la mala condición del aire en algunas zonas del Valle de México y la detonación de fuegos artificiales que las principales plazas de la ciudad realizan la noche del 15 de septiembre para conmemorar la independencia del país.

