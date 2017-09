Desalojan a pacientes de clínica 32 en Coapa por daños tras sismo

Al menos 50 pacientes, la mayoría entre 40 y 80 años, son quienes reciben atención médica afuera de las instalaciones del hospital.

Pacientes de la Clínica 32 del IMMS, ubicada en Calzada del Hueso, en Coapa, han sido desalojados, debido a los daños que presenta el edificio tras el sismo registrado este martes.

De acuerdo con información de Excélsior, pacientes del servicio de pediatría, cirugía general y de medicina interna son atendidos ahora en el salón de fiestas del SNTSS y en áreas abiertas, debido a los daños que sufrió el Hospital General de Zona número 32 Dr. Mario Madrazo Navarro del IMSS.

Aunque hasta el momento no se ha ofrecido información, doctores consultados por Excélsior destacaron que al menos 50 pacientes, la mayoría entre 40 y 80 años, son quienes reciben atención médica afuera de las instalaciones del hospital.

“Gracias a Dios no se cayó el hospital, si se dañó mucho, la estructura, todas las paredes en todos los pisos están cuarteadas, y empezamos a sacar a los pacientes”, relató un médico pasante.

Los testimonios concuerdan en que la estructura del edificio quedó seriamente dañada y representa un riesgo para médicos y pacientes, por lo que los trabajadores han pedido no regresar a la clínica hasta que no se cuente con la certeza de que no se vendrá abajo.

Cabe destacar, sin embargo, que las áreas médicas afectadas indicaron que enfermeras y médicos siguen trabajando sin descanso tras el sismo.

“Estamos aquí los médicos de todas las especialidades, las enfermeras, todo el personal de este hospital está aquí trabajando“, señaló una trabajadora del servicio de cirugía vascular.

El día de ayer, tras el sismo, pacientes de los hospitales de Álvaro Obregón y Ángeles, ubicados en la Roma Norte, también tuvieron que ser desalojados y se les auxilió en las calles debido a los daños que presentan los edificios de los hospitales.

El Hospital Ángeles, antes Clínica Londres, presentó severas afectaciones y los pacientes permanecen afuera de las calles de Mérida y Frontera.