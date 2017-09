17 horas después de quedar atrapada, Diana Loana fue rescatada, pero lamentablemente no todos los que quedaron atrapados corrieron la misma suerte.

La tierra se movió bajo sus pies y en pocos minutos su vida cambió para siempre. Diana Loana Pacheco Ortiz, de 30 años, es una trabajadora de recursos humanos que pasó 17 horas atrapada entre las tres losas del edificio de Álvaro Obregón que se vino abajo el pasado martes.

Fue un verdadero milagro, Diana trabajaba se encontraba trabajando en el edificio cuando a ella y otros trabajadores los sorprendió el temblor. Intentaron correr a la salida, pero de un momento a otro quedaron atrapados entre los escombros.

“El edificio empezó a moverse, intentamos llegar a la salida. No nos dio tiempo, fueron como cinco segundos. No sabría cuánto duró de pie el edificio, yo sólo sentí cuando ya teníamos todo encima”, relató la mujer desde el hospital de la Cruz Roja Mexicana de Polanco en el que permanece hospitalizada a la espera de conocer el estado de sus riñones y saber si tiene o no una falla renal debido al peso de las tres losas que le cayeron encima.

“Estábamos en el cuarto piso, con otras tres personas y se nos vino encima todo, era un edificio de seis pisos que de repente se desplomó y caímos”, relató Diana a Notimex.

Las horas de angustia

La joven dice que pudo mantener cerca su celular, con el que se pudo comunicar con su esposo, aunque por momentos no había señal. Fue hasta las cinco de la mañana del otro día cuando pudo ponerse en contacto y mandar su ubicación.

Sin embargo, las horas que pasaban eran angustiantes. Ella y otras personas atrapadas trataban de comunicarse con las personas afuera del edificio derruido, pero no los escuchaban.

“Había aire, no sé de dónde pero teníamos oxígeno. Gritábamos, pero no, nadie nos escuchaba, es comprensible; las paredes, todo estaba destruido. No nos escuchaban, entonces pensé en mi familia, esperando que estuviera bien, lo demás no importaba, ocurriera lo que ocurriera”, recuerda la joven quien acepta que por un momento pensó que terminaría para ella, pero después se convenció de que saldría con vida.

El milagro finalmente ocurrió, 17 horas después de quedar atrapada, pero lamentablemente no todos los que quedaron atrapados corrieron la misma suerte.

“Nadie salió, en el cuarto piso éramos como 60 personas, hasta donde sé (aquí en la Cruz Roja) está una compañera que se llama Paulina, Angélica, Toño y Martín que era un cerrajero que había ido a arreglar las puertas”, dijo.

“Yo creí que quienes habían alcanzado a pasar a la cocina y llegar a las escaleras habían salido, al parecer no salieron y tengo la esperanza de que estén ahí, que haya gente con vida porque había aire en el lugar, no sé de dónde pero eso fue muy importante”, relató con un nudo en la garganta.

Con información de Notimex