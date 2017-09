HSBC devuelve ahorros robados a padres de joven fallecida en sismo

Este miércoles, el banco HSBC, en el que Alejandra tenía una cuenta de ahorros, informó que ya devolvió todos los ahorros de la joven a sus padres.

La tragedia del pasado martes 19 de septiembre mostró lo mejor de miles de mexicanos que unieron sus fuerzas para ayudar a sus compatriotas, pero conforme pasan los días, también se han dado a conocer casos en los que se muestra la peor faceta de algunos mexicanos.

Esta semana se dio a conocer el caso de Alejandra, una joven estudiante de Sociología en la Universidad Autónoma de México (UAM), que murió al derrumbarse un edificio de cinco pisos en la calle de Viaducto y calle Torreón en la colonia Narvarte.

La joven no tuvo clases ese fatídico martes 19 de abril, por lo que decidió quedarse en casa a estudiar. El departamento en el que vivía con sus padres formaba parte de un edificio de oficinas de cinco pisos, eran la única familia que vivía allí debido a que el padre de Alejandra, don Porfirio, era conserje del inmueble.

“Ese día Alex no tuvo clases y se quedó a estudiar, su mamá salió a las 12 del día y yo andaba revisando otros edificios que administro. Desde que ocurrió el sismo no me moví de aquí”, relató Porfirio Vicente Velasco, quien precisó que al colapsarse el edificio sólo 10 de las 40 personas que se encontraban en el lugar perdieron la vida, entre ellas su hija.

Pero además del dolor por haber perdido a su hija y su patrimonio, Porfirio y su esposa tuvieron que enterarse esta semana que alguien había encontró la tarjeta de la estudiante y gastó 24 mil de los 32 mil pesos que la joven tenía ahorrado.

“Perdí todo, mi casa, mis documentos, a mi hija Alejandra Vicente Cristóbal, pero a ella, después de muerta en el sismo, le robaron sus ahorros por 33 mil pesos, pues alguien encontró su tarjeta y la vació este lunes 25”, relató con tristeza don Porfirio.

Devuelven dinero a sus padres

Este miércoles, el banco HSBC, en el que Alejandra tenía una cuenta de ahorros, informó que ya devolvió todos los ahorros de la joven a sus padres.

Lamentamos la situación por la que atraviesa la familia Vicente Cristóbal. Sobre el caso, HSBC_MX resolvió a favor y devuelve fondos — HSBC México (@HSBC_MX) September 27, 2017

La instancia financiera confirmó que la tarjeta de la joven fue robada de entre los escombros y usada este lunes, varios días después de que Alejandra falleciera, para comprar mercancía en las tiendas Zara y Best Buy.

Los padres de la joven dijeron a medios de comunicación que acudieron al banco una semana después del sismo para realizar los trámites necesarios para recuperar el dinero. Sin embargo el banco les informó que durante el fin se semana la tarjeta había sido usada cinco veces.

Los padres de la joven dijeron que la tarjeta contenía los ahorros de la familia.

“Lo que iba depositando desde que ella nació en una cuenta de 100, 200 pesos, fueron creciendo, fueron creciendo, de ahí agarraba para comprar sus cosas, su escuela, su ropa, era su dinero y cada vez cuando gastaba una cantidad de mil para arriba me buscaba: ¿papá, puedo gastar para esto?. Adelante, hija, es tu dinero”, relató don Porfirio.

Las tiendas responden

Cabe destacar que tanto Zara como Best Buy, las tiendas en donde la tarjeta robada fue utilizada, indicaron que las compras se realizaron a través de internet, razón por la cual no se le pidió al comprador una firma o su identificación oficial.

Lamentamos la situación de la familia Vicente Cristóbal. Identificamos la transacción y procesamos el reembolso a la tarjeta de origen. — Best Buy México (@BestBuyMexico) September 27, 2017

Las tiendas aseguraron que las compras ya fueron bloqueadas y se regresaron los fondos al banco.

