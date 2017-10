Más de mil personas se hicieron pasar por damnificados para recibir 3 mil pesos de apoyo que otorga el gobierno de la CDMX a los que sufrieron daños en sus viviendas.

El sismo del pasado 19 de septiembre mostró lo mejor de miles de mexicanos, pero conforme pasan las semanas, varias historias difundidas en medios de comunicación (como el saqueo a la casa de una voluntaria que prestó su vivienda como centro de rescate) han revelado una cara muy distinta a la solidaridad y generosidad mostrada durante la emergencia.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer hoy que alrededor de mil 700 personas que no resultaron damnificadas por el terremoto se aprovecharon de la mala organización de la administración en CDMX y recibieron cheques de apoyo a la vivienda, aunque no los necesitaban.

“Llamé la atención de las áreas, no es culpa de la ciudadanía, es culpa nuestra en la operación y debemos de informar con mayor oportunidad a la gente para que no haya contratiempos”, señaló el jefe capitalino, quien advirtió que la responsabilidad no es de las personas, sino que se trató de un error de su gobierno.

Debido a estos casos, Mancera indicó que la entrega de estos apoyos ya no será a través de los módulos de atención a ciudadanos, sino que se hará visitando a campamentos, albergues e inmuebles dañados.

También cobran apoyos de renta

Pero no sólo se han aprovechado de los apoyos a la vivienda, entrevista para MVS Noticias, Mancera señaló que de los más de 13 mil cheques entregados, se ha detectado que cerca del 5% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos para recibir el apoyo de 3 mil pesos mensuales.

“La contraloría está haciendo verificaciones y efectivamente hemos encontrado personas que abusaron de este asunto y será la última que les demos dinero, a esas personas no se les volverá a entregar cheque. La gran mayoría sí tiene la necesidad y los seguiremos apoyando”, aseguró el mandatario capitalino.

Mancera explicó que al 3 de octubre se tenía el registro de 16,099 cheque entregados; de ellos, la Contraloría General de la CDMX detectó que de los 7,060 folios revisados, en 1009 casos existe algún tipo de irregularidad.

También se precisó que 761 (15.5%) de los casos corresponden a personas que recibieron el apoyo cuando su vivienda no presentó daño alguno a consecuencia del sismo, mientras que en 199 (4.1%) los domicilios no fueron localizados, en 25 (0.5%) solicitaron dos ayudas en una misma dirección, en 12 casos se trata de bodegas (0.2%) y 12 más son predios en construcción.

