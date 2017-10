CDMX también sufre de un escaso acceso a la salud, en los rubros de salud reproductiva y la mortalidad materna, así como de oportunidades económicas.

Violencia sexual, acoso y violación, son sólo algunos de los problemas que deben enfrentar todos los días las habitantes de la Ciudad de México, considerada ya la sexta megaciudad más peligrosa para las mujeres en el mundo.

De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Reuters, la CDMX se ubica sólo detrás de El Cairo (Egipto), Kinshasa (República Democrática del Congo), Karachi (Pakistán) y Delhi (India) y Lima (Perú), en el listado de magalopolis que vulneran a las mujeres.

Te puede interesar: Brecha salarial entre hombres y mujeres es uno de los retos a superar

Do women in your city feel safe? @TR_Foundation expert poll on the world’s most dangerous megacities: https://t.co/OZOnRiezsC #cities4women pic.twitter.com/vg8ML4wxPL

— Thomson Reuters Fdn (@TR_Foundation) October 16, 2017