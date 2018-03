“Es increíble que de ser yo acusador, de ver quién se roba el celular, salga yo como culpable”, dijo Gerardo Martín Silva Rosas,profesor de la Facultad de Economía, de la UNAM.

Dos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron que fueron detenidos junto a una joven, luego de que pasaran de ser testigos a acusados del robo de un celular en el Metro de la Ciudad de México.

Los hechos habrían ocurrido este sábado 17 de septiembre, cuando Gerardo Martín Silva Rosas, profesor de la Facultad de Economía, y María Elisa Silva Gómez, profesora adjunta también de la UNAM, se percataron de que un sujeto le quitó el celular a un joven.

Te puede interesar: Una nueva irregularidad: llaman a declarar a amigo de Marco Antonio sin un adulto

Silva Rosas relató a Aristegui Noticias, vía telefónica y desde una agencia del Ministerio Público, que encaró al presunto asaltante y poco después un oficial de policía apareció en el lugar. El académico refirió que el oficial recibió el teléfono de manos del presunto ladrón.

A pesar de haber denunciado el robo, el policía y otros dos sujetos, uno de playera blanca y el otro vestido de color rojo, aseguraron que él fue el responsable del delito mientras que las personas que viajaban en el vagón lo defendieron de las acusaciones.

Silva relató que el policía trató de revisarlo, pero ante la negativa, lo derribó y pateó en el suelo varias veces. Sólo fue hasta que le hizo saber que era académico de la UNAM que el policía dejó de agredirlo, pero en cambió trató de detener ahora a una joven que grababa con su celular.

“Cuando me liberaron a mí y a mi novia (María Elisa) me dicen ‘ya ya váyanse no estén chingando’, pero a ella (Leilani) se la llevan. Mi novia la abraza y se las llevan a las dos juntas, las arrastran. Llegamos a los torniquetes a empujones”, señaló Gerardo.

Los tres fueron llevados al Juzgado Cívico de la Plaza Pino Suárez y luego fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público CUH-8, ubicada justo a la salida del metro, también en la Plaza Pino Suárez.

“Es increíble que de ser yo acusador, de ver quién se roba el celular, salga yo como culpable”, dijo el catedrático desde el MP. Los tres estuvieron detenidos desde el sábado hasta la madrugada del domingo.