Un estudio afirma que le toma a tu mente de 90 segundos a 4 minutos decidir si puede o no llegar a amar a alguien que acabas de conocer. Si la respuesta es sí, estarás dispuesto a ver de nuevo a esa persona y comenzar el proceso del enamoramiento. Si tu cerebro decide que no, tu relación con esa persona no pasará más allá de la amistad.