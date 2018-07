La demolición del Colegio Rébsamen programada para este jueves 6 de julio fue cancelada después de que padres de familia de las víctimas y vecinos se manifestaran en el lugar.

Ciudad de México.- A poco menos de cumplirse diez meses del sismo del 19 de septiembre, las autoridades capitalinas autorizaron la demolición de los escombros del Colegio Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, en donde perdieron la vida 19 niños y siete adultos.

La demolición del colegio ubicado en la Narvarte Oriente Coapa, se tenía prevista a las 10am, tiempo local, del jueves; sin embargo, padres de familia y vecinos impidieron el paso y demandaron a las autoridades delegacionales no destruir lo que consideran las evidencias claves en la investigación para determinar a los responsables de la tragedia.

Quieren demoler el colegio #Rebsamen cuando aún hay cosas que no se han investigado y quedan muchas más por aclarar… Hay padres y familiares que necesitamos que no se demuela. Aquí el aviso de menos de 24 horas de aviso. Estaremos fuera de la escuela y aceptamos su apoyo. pic.twitter.com/LgcGiwrIxQ — Kikué Flores (@KikueFlores) 6 de julio de 2018

A las inmediaciones del inmueble arribó la Fiscal de la delegación Tlalpan Alicia Rosas Rubí, con la intención de dialogar con los manifestantes y explicarles sobre los riesgos de mantener el edificio tal cual quedó después del sismo y las labores de rescate.

A pesar de la explicación del perito estructuralista, los padres de las víctimas se niegan a permitir la demolición.

📽 Padres de familia exigen la detención de la demolición del Colegio Rébsamen y demandan un acuerdo firmado del cese de las obras que se tenían planeadas para esta mañana – https://t.co/0VuYTWfIDg pic.twitter.com/9RG9wwd84P — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) 6 de julio de 2018

La virtual ganadora a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ex delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, dijo haber solicitado al actual jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, la suspensión de la demolición del colegio hasta que no se dé a conocer a los padres de familia y sus abogados el curso de la investigación y los peritajes.

Lo que queremos es evitar es la demolición de este inmueble, porque como lo han dicho mis compañeros, es el símbolo a la corrupción. Queremos evitarlo y nos hacemos la pregunta. ¿Por qué quieren avanzar en esto y no en nuestro caso?, hasta la fecha no hemos tenido, como bien lo dicen, ningún responsable. No ha avanzado nuestro caso, se han roto las mesas de negociación con el procurador, el subprocurador que nos han cancelado constantemente y a casi un año no hemos tenido ninguna respuesta, ningún avance en nada, en absoluto”, dijo Cruz Bernal, padre de la víctima en Colegio Rébsamen.

