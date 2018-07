Fotomultas seguirán en CDMX, pero con multas menores: Sheinbaum

El Gobierno de CDMX sigue concesionando el sistema de fotomultas, ya que la propia empresa se encarga de mandar las sanciones, pero ésta se lleva 46% de lo recaudado.

Las fotomultas en la Ciudad de México fueron unas de las medidas más criticadas durante la campaña electoral por Cluadia Sheinbaum, la jefa de Gobierno electa para la capital del país.

La candidata de Morena prometió que este sistema de multas terminaría una vez que ella llegará a la jefatura de gobierno, sin embargo, este jueves precisó que las fotomultas continuarán funcionando, pero se cambiará el esquema recaudatorio de las mismas.

Sheinbaum propuso que las sanciones ya no sean únicamente económicas, ni por los montos vigentes. Podrían cambiar, dijo, por trabajo comunitario, clases de manejo obligatorios o pérdida de puntos en la licencia para conducir.

“La fotomultas podrían seguir, pero no como están ahora con multas de 2,000 pesos; puede haber sanciones económicas, pero no del nivel que está, tampoco en el esquema donde si te pasas un kilómetro por hora de la velocidad definida, viene la sanción. Estamos de acuerdo en que debe haber un reglamento de tránsito, pero también en proteger al peatón, ciclista, ser un esquema más justo y que no engorde los bolsillos de un privado”, dijo la jefa de Gobierno electa.

Multas engordan bolsillos de empresa privada

Claudia Sheinbaum también adelantó que se revisará el contrato que se tiene con la empresa privada que administra las fotomultas, para definir si el gobierno continuará con esta tecnología, siempre y cuando convenga a los intereses de la ciudad.

José Ramón Amieva, actual jefe de Gobierno de CDMX, dijo esta semana que se sigue concesionado el sistema de fotomultas, ya que la propia empresa se encarga de mandar las sanciones, pero ésta se lleva 46% de lo recaudado.

Al respecto, la virtual jefa de gobierno propone que sea el propio Gobierno local quien opere el sistema y que no se tenga que pagar a un privado por encargarse del sistema.

Cabe destacar que por el momento, la empresa Inteltrafico S.A De C.V es la encargada de operar y dar mantenimiento a los aparatos propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México para aplicar fotomultas.

El contrato que mantiene con el Gobierno de la CDMX vence el 31 de diciembre del año curso.